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Moody’s допускает отключение России от международных платежных систем

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Moody’s допускает отключение России от международных платежных систем

Международное рейтинговое агентство Moody’s допустило риск отключения России от международных платежных систем. Об этом говорится в сообщении организации.

По мнению агентства, российская экономика показывает устойчивость, в том числе в условиях пандемии коронавируса. Благоприятен также низкий уровень госдолга. При этом уровень инвестиций, как внутренних, так и внешних, остается значительно ниже ввиду санкционного давления.

«Существующие санкции и постоянный риск новых мер, включая возможность дальнейших ограничений по суверенному долгу, будут ограничивать бюджетные возможности России и гибкость финансирования, оказывая давление на общую финансовую устойчивость страны», — рассказали в Moody’s.

Кроме того, ограничения доступа к технологическим ноу-хау препятствуют модернизации и диверсификации российской экономики. Так, Moody’s допустило отключение России от международных платежных систем.

«Хотя Moody’s считает такие шаги маловероятными, возможность новых санкционных ограничений в части доступа России к международным платежным системам увеличивает неопределенность», — также считают в агентстве.

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В пятницу Moody’s подтвердило долгосрочные рейтинги РФ в иностранной и национальной валюте на уровне «Baa3» со «стабильным» прогнозом.

Россия, Moody's, санкции
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