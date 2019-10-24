В Moody's считают, что западные санкции тормозят экономический рост в РФ

Способность властей РФ противостоять внешним шокам усилилась, однако риск введения новых санкций против РФ усложнит достижение целей по повышению экономического роста. Об этом, как передает РИА Новости, заявил вице-президент, старший кредитный эксперт, ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody’s Эван Волманн.

«Способность правительства России противостоять внешним шокам усилилась, включая дальнейшие санкции, более жесткие санкции. Августовские санкции оказались слабее, чем ожидалось, однако они делают выпуск облигаций более сложной задачей», — сказал он.

«Мы видим, что риск новых санкций является характеристикой российского кредитного профиля. И в целом, добиться реализации амбиций по увеличению темпов роста и уровня жизни будет сложнее с учетом риска введения новых и диверсификации текущих санкций в будущем», — сказал он в ходе выступления на ежегодной конференции Moody’s.

В настоящее время Moody’s оценивает суверенный рейтинг России на уровне «Baa3», прогноз стабильный. Агентство также считает, что Россия испытывает ряд экономических трудностей. Из-за этого агентство в среду ухудшило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год до 1,2% с 1,6%, а в 2020 году ожидает роста экономики на 1,5%.