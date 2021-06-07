УЕФА не станет менять сетку Евро, если сборной Украины выпадет играть в Петербурге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен менять сетку плей-офф чемпионата Европы в случае попадания сборной Украины в четвертьфинал, который запланирован в Санкт-Петербурге. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе УЕФА.

«Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются», — заявили в УЕФА.

На форму сборной Украины нанесен лозунг «Слава Украине! Героям слава!», на майках также изображен контур Украины, включающий неподконтрольные территории Донбасса и Крым. Это вызвало бурную реакцию российских политиков.

В понедельник в пресс-службе УЕФА заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.