УЕФА не станет менять сетку Евро, если сборной Украины выпадет играть в Петербурге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен менять сетку плей-офф чемпионата Европы в случае попадания сборной Украины в четвертьфинал, который запланирован в Санкт-Петербурге. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе УЕФА.
«Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются», — заявили в УЕФА.
На форму сборной Украины нанесен лозунг «Слава Украине! Героям слава!», на майках также изображен контур Украины, включающий неподконтрольные территории Донбасса и Крым. Это вызвало бурную реакцию российских политиков.
В понедельник в пресс-службе УЕФА заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.
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