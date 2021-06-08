Конгрессмены США призвали перенести Олимпиаду из Пекина

Конгрессмены США представили резолюцию, в которой содержится призыв Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина, сообщает The Texas Tribune. Резолюцию подписали как демократы, так и республиканцы, среди них конгрессмены Майкл МакКол и Грегори Микс. Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Авторы резолюции призывают МОК «перенести зимние Игры 2022 года, если китайское правительство не прекратит свои преступления против уйгурского народа».
«Геноцид уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств — это проверка на нравственность в наше время. Предоставляя Коммунистической партии Китая возможность скрыть свои злодеяния и улучшить свой имидж на мировой арене, МОК нарушает свои собственные принципы и порочит свой собственный бренд»,— заявил МакКол.
По данным западных правозащитников, Китай проводит репрессивную политику в отношении мусульман, проживающих в СУАР, в частности, в отношении уйгуров. Власти страны якобы принудительно отправляют их на переобучение и работу на производствах, объясняя это тем, что ислам — чужеродная религия, навязанная извне. Представители западных государств осуждают это. По данным СМИ и правозащитных организаций, подневольный труд уйгуров использовался при производстве одежды от Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein и других мировых компаний.
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