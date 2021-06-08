Siri без интернета и FaceTime на Windows: что Apple показала на WWDC 2021

Корпорация Apple 7 июня 2021 года провела свою традиционную конференцию WWDC (Worldwide Developers Conference, «Всемирная конференция разработчиков»). В этом году мероприятие состоялось в онлайн-формате из-за пандемии. Компания продемонстрировала обновление своей операционной системы, а вот нового MacBook Pro зрители так и не дождались.

iOS 15

Главным моментом вечера стала презентация новой версии мобильной операционной системы iOS 15. Самое незаметное, но и важное обновление ОС касается конфиденциальности — в iOS 15 появилось меню истории доступа к личным данным пользователя с запросами всех приложений и сайтов и списком трекеров, запрашивающих данные.

А новый платный iCloud+ позволит создавать случайные ящики электронной почты для разных задач, чтобы не раскрывать свой реальный e-mail.

Восстановить доступ к Apple ID теперь можно будет через доверенные контакты.

Разработчики внедрили технологию пространственного аудио в звонки по FaceTime, что позволит ощущать присутствие собеседника в комнате. Посторонние звуки при этом можно заглушать. Кроме того, в FaceTime появилась возможность создавать ссылки-приглашения и обмениваться ими с друзьями, вместе прослушивать музыку и смотреть фильмы, обсуждая все в iMessage, делать скринкастинг.

Кстати, FaceTime скоро заработает в сторонних ОС. В том числе на Windows и Android.

А в iMessage теперь есть технология создания коллажей для обмена фото. В мессенджере также можно шерить ссылками на треки из Apple Music.

Apple рассказала о функции Focus, которая представляет собой систему на искусственном интеллекте и может распознавать текст на фотографиях. Ее можно включить в стандартной «Камере» и в галерее «Фото». Теперь любую информацию можно легко перевести из рукописного в печатный вид. Кстати, в «Фото» появился редактор воспоминаний с поддержкой Apple Music, чтобы создавать видеоролики из фото и записей и делиться ими с друзьями. А в Apple Music внедрили объемный звук.

Чтобы шеринг не так утомлял, Apple ввела обновленный режим «Не беспокоить», в котором функция Focus разрешает доступ только для рабочих или домашних уведомлений в любое время. В целом, теперь все уведомления будут группироваться по пользователям.

В iOS 15 внедрили более тесную интеграцию с наушниками AirPods. Их можно будет найти с помощью приложения «Локатор», а сами наушники при этом будут издавать звук, если пользователь отошел слишком далеко. Самые дорогие модели наушников можно будет использовать в роли слухового аппарата, так как они распознают речь собеседника, усиливают ее и направляют в уши слабослышащего.

И немного о здоровье. Приложение «Здоровье» получило сразу три новые функции: Mobility (отслеживают параметры ходьбы), Labs (подробные описания лабораторных данных для того, чтобы объяснять анализы) и Trends (уведомления об изменениях в режиме дня, движении и других данных). В приложении появился семейный доступ.

iPadOS

В iPadOS 15 самым важным нововведением стало добавление виджетов на домашний экран. На iPad внедрили App Library, библиотеку приложений, которая объединяет все установленные сервисы.

В новом режиме SplitView теперь можно работать с двумя приложениями одновременно. А функция быстрых заметок позволит скопировать текст из любого приложения поверх запущенной программы.

А еще на iPad добавили функцию автоперевода. Текст можно будет переводить даже с изображений.

watchOS 8

В «умных» часах появился режим медитации. Теперь они будут собирать данные о дыхании пользователя в ночное время и сообщать о его нарушениях.

А еще можно выбрать новый циферблат с портретом, загрузив фото.

Функция Scribble с удобным курсором упростит ручной ввод сообщений.

macOS

Новая macOS 12 Monterey получила свое название в честь города в Калифорнии.

Основной фишкой обновленной ОС можно назвать режим Universal Control, который предлагает поддержку устройств ввода между Mac и iPad. Теперь можно поставить рядом Mac и на iPad и одновременно работать на обоих устройствах. Курсор при переносе за границу монитора одного гаджета будет возникать на втором. Это позволяет передавать файлы между ними простым перетягиванием.

Также на Mac теперь можно передавать звук и видео через AirPlay c iPhone и iPad.

Safari

В Safari обновились вкладки, а сбоку появилось меню для навигации по целым блокам вкладок. Браузер стал более нативным и подкрашивается в цвет сайта.

В iOS 15 Safari занимает меньше места, и вкладки теперь находятся внизу, а не вверху. По ним можно перемещаться свайпом.

В Safari для macOS и iOS введут поддержку расширений.

Home и Siri

Система управления «умным» домом теперь называется Home. В рамках экосистемы колонки HomePod и HomePod mini смогут активно взаимодействовать с Apple TV, а система передачи контента SharePlay будет работать со всеми гаджетами Apple в доме.

Обновленная tvOS будет создавать подборки контента для всех членов семьи.

Запросы Siri будут проходить через сторонние «умные» устройства с микрофоном и интеграцией в экосистему. Кстати, голосовой помощник сможет работать и без Интернета.

Все «умные» устройства Apple благодаря стандарту Matter станут независимыми от центрального хаба.

В кошелек Wallet внедрили новые карточки и ключи, а также хранение цифровых документов (но пока только в США).

А также появилась поддержка CarKey и умных замков с UWB.

Обновленные iOS 15, macOS 12 и iPadOS 15 станут доступны широкой публике осенью 2021 года. Мобильная ОС будет работать на всех устройствах, вплоть до iPhone 6S, которые работают с iOS 14.