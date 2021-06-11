В Украине 1603 новых случая коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 1603 новых случая коронавируса. Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 762 человека, умерли 70 человек и выздоровели 5583 человека. Вчера протестовали методом ПЦР — 25 837 человек, методом ИФА — 10 741 человека, экспресс-тестами — 18 764 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 221 427 человек, выздоровели 2 120 780 человек, а умерли 51 577 пациентов.