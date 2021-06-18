В Украине существенно выросла смертность по сравнению с прошлым годом

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-апрель 2021 года. Смертность населения превысила уровень 2020 года на 24,3%, в том числе в апреле - на 48,5%.
Всего с начала года в Украине умер 242 671 человек. Это на 47 384 смертей больше, чем за январь-апрель 2020 года, когда умерло 195 287 человек. В том числе в апреле умер 68 621 человек (в апреле 2020 года - 46 223 человек).
Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 89 025 человек (в прошлом году 92 339), миграционный прирост составил 7 907человек (в прошлом году - 6 755).
По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 мая 2021 года составляла 41 442 615 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 145 739 человек (в том числе за апрель - на 45 345 человек).
Напомним, за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек, что на 35 721 смертей больше, чем за 2019 год, когда умерло 581 114 человек.
По официальной информации Госстата, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016