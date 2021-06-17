В Азербайджане может появиться турецкая военная база

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения.
«Тема (турецкой военной базы в Азербайджане) не находится вне пунктов Шушинского соглашения. Возможно дальнейшее развитие этого вопроса. Сейчас главное — обеспечить безопасность границ. Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы, могут развить эту тему», — заявил Эрдоган турецким журналистам в Баку, где он находился с визитом. Его цитирует газета Hurriyet.
В тексте Шушинской декларации, подписанной во вторник президентами Азербайджана и Турции, в частности, отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что «стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями».
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