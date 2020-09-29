В Турции заявили о готовности поддержать Азербайджан на поле боя

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник о готовности Анкары поддержать Баку в ситуации с Нагорным Карабахом как за столом переговоров, так и на поле боя.
«Есть только одно решение этой проблемы. Армения должна выйти с территории Азербайджана. Если этого не произойдет, проблема не будет решена. Мы готовы поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя», — приводит его слова Anadolu.
В свою очередь заместитель председателя турецкой правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш заявил, что нападение на Азербайджан равносильно агрессии против Турции.
«Любая атака Армении на азербайджанскую деревню равнозначна нападению на турецкую деревню. Турция ожидает, что международное сообщество не будет действовать лицемерно, прекратит провокационные выпады Армении и поддержит справедливые действия Азербайджана», — отметил он в комментарии одному из местных изданий.
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