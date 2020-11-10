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Глава МИД Турции поздравил Азербайджан с победой

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Глава МИД Турции поздравил Азербайджан с победой

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник поздравил Азербайджан с подписанием соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, назвав это «важной победой на фронте и за столом переговоров».

«Азербайджан добился важной победы на фронте и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями», — написал он в Twitter.

Турция, Азербайджан, Мевлют Чавушоглу
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