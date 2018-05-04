Медучреждения вторичного и третичного уровня начинают готовиться к реформе, – глава НСЗУ

Медицинские учреждения вторичного и третичного уровня начинают готовиться к реформе, считает глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко.

«Многие начинают потихоньку готовиться. Для меня лучшим сигналом является то, что общаясь напрямую с некоторыми главными врачами, я слышу вопрос: „Что надо сделать? А как это должно быть? На что обратить внимание? Как лучше использовать средства?“ То есть, постепенно экономический фактор начинает влиять на поведение поставщика медуслуги, а это и является основной задачей реформы, когда экономика определяет целесообразность», — сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Вместе с тем О.Петренко отметил, что экстренную и паллиативную медпомощь «всегда будет содержать глобальный бюджет исходя их количества проживающих людей, но отделения неотложной помощи, куда привезет скорая, уже будут между собой конкурировать и стараться улучшить сервисные условия для пациентов, повысить уровень медпомощи, закупить оборудование, освоить технологии, обучить персонал».

Комментируя методику расчета тарифа на медуслуги, О.Петренко отметил, что за ее основу будет взята методика ВОЗ, которая будет применяться для расчета в референтных клиниках.

«Таких больниц по расчетам ВОЗ должно быть от 3% до 10% сети. Если их будет 7-8% и они будут разбросаны в разных местах страны, этого будет достаточно, чтобы создать представление о реальной стоимости и структуре медуслуг. Референтные клиники, расчеты которых будут положены в основу тарифа, будут меняться, но их всегда будет 100-150 по Украине», — сказал он.

«Со временем, когда мы будем видеть реальный бюджет, правила будут более жесткими. Популисты могут говорить что угодно, но мы должны говорить: „У нас есть столько денег, и мы должны знать, на что их потратить“. Многие страны, проходя через это, приходили к пониманию необходимости увеличения бюджета здравоохранения. Но это делалось без популизма, с четкими расчетами и публично», — подчеркнул глава НСЗУ.