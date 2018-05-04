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Медучреждения вторичного и третичного уровня начинают готовиться к реформе, – глава НСЗУ

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Медучреждения вторичного и третичного уровня начинают готовиться к реформе, – глава НСЗУ

Медицинские учреждения вторичного и третичного уровня начинают готовиться к реформе, считает глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко.

«Многие начинают потихоньку готовиться. Для меня лучшим сигналом является то, что общаясь напрямую с некоторыми главными врачами, я слышу вопрос: „Что надо сделать? А как это должно быть? На что обратить внимание? Как лучше использовать средства?“ То есть, постепенно экономический фактор начинает влиять на поведение поставщика медуслуги, а это и является основной задачей реформы, когда экономика определяет целесообразность», — сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Вместе с тем О.Петренко отметил, что экстренную и паллиативную медпомощь «всегда будет содержать глобальный бюджет исходя их количества проживающих людей, но отделения неотложной помощи, куда привезет скорая, уже будут между собой конкурировать и стараться улучшить сервисные условия для пациентов, повысить уровень медпомощи, закупить оборудование, освоить технологии, обучить персонал».

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Комментируя методику расчета тарифа на медуслуги, О.Петренко отметил, что за ее основу будет взята методика ВОЗ, которая будет применяться для расчета в референтных клиниках.

«Таких больниц по расчетам ВОЗ должно быть от 3% до 10% сети. Если их будет 7-8% и они будут разбросаны в разных местах страны, этого будет достаточно, чтобы создать представление о реальной стоимости и структуре медуслуг. Референтные клиники, расчеты которых будут положены в основу тарифа, будут меняться, но их всегда будет 100-150 по Украине», — сказал он.

«Со временем, когда мы будем видеть реальный бюджет, правила будут более жесткими. Популисты могут говорить что угодно, но мы должны говорить: „У нас есть столько денег, и мы должны знать, на что их потратить“. Многие страны, проходя через это, приходили к пониманию необходимости увеличения бюджета здравоохранения. Но это делалось без популизма, с четкими расчетами и публично», — подчеркнул глава НСЗУ.

больницы, медреформа
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