Для въезда в Египет нужно будет предъявить тест ПЦР на COVID-19 с QR-кодом

Въезжающие в Египет туристы теперь обязаны иметь QR-код на справке с результатами ПЦР-теста на коронавирус, заявили в управлении гражданской авиации Египта со ссылкой на инструкции местного Минздрава.
Требование цифрового кода вместо лабораторной печати принято в большинстве стран мира, заявили ведомстве. «От этого зависит будущее страны и граждан, ведь мы можем определить, действителен ли сертификат или нет», — пояснил пресс-секретарь Минздрава Египта Халид Муджахид, передает агентство El Watan. Он отметил, что в последнее время участились случаи предоставления поддельных результатов ПЦР-теста.
Пресс-секретарь Минздрава отметил, что это решение касается всех путешественников, пересекающих границу Египта по суше, морю и воздуху. Он подчеркнул, что «в исключительных случаях» туристы смогут сдать тест ПЦР в аэропортах Египта.
Муджахид также подчеркнул, что от прибывающих из «некоторых» стран с мутациями COVID-19 потребуется дополнительный мазок экспресс-теста ПЦР.
По данным ВОЗ, за время пандемии в Египте зафиксировано 275 010 случаев заражения коронавирусом, умерли 15 723 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 606 заражений.
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