Египет будет бесплатно лечить от коронавируса заболевших туристов

Египет оплатит медицинские расходы иностранным туристам, заразившимся коронавирусом по прибытии в страну или во время отдыха, сообщил министр туризма и древностей Халед аль-Анани.

«Если турист, приехавший в Египет, заразился коронавирусом, то для решения этой проблемы есть два механизма. Если болезнь проходит не в тяжелой форме, то гостиница сообщает сведения о зараженном в Минздрав и в Минтуризма. Путешественнику выделяется отдельное помещение в гостинце, там проводится лечение как самого путешественника, там и его окружения (при наличии симптомов) за счет отеля», — рассказал министр.

Второй вариант, по словам аль-Анани, подразумевает тяжелое течение болезни и госпитализацию.

«Путешественника везут в больницу, и лечение от коронавируса будет проводиться за счет Минздрава Египта», — пояснил он.

Въезд в Египет возможен с сертификатом о полной вакцинации (на английском языке), содержащим QR-код, отправиться в путешествие можно через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет. Детям до шести лет предоставлять какие-либо справки не требуется. Если у туриста нет сертификата вакцинации или ПЦР-теста, то он может пройти тестирование в аэропорту по прилету за $30.

Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form) на борту самолета.