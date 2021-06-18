Словакия прекращает вакцинацию «Спутником V» из-за низкого спроса

Словакия закроет программу вакцинации против коронавируса российским препаратом «Спутник V», так как желающих привиться этой вакциной оказалось не так много, как ожидалось, сообщает портал Novinky.cz со ссылкой на министра здравоохранения Словакии Владимира Ленгварски.

Всего на прививку российской вакциной записались около 10 тыс. человек, а власти страны закупили 200 тыс. доз (достаточно для вакцинации 100 тыс. человек). Сейчас первую дозу вакцины ожидают 5,8 тыс. граждан страны.

Ленгварски сообщил, что по вопросу отказа от вакцинации «Спутником V» уже есть предварительное согласие правительства, на следующей неделе ожидается официальное утверждение. Подать заявку на вакцинацию «Спутником V» словаки смогут до 30 июня.

Словацкая газета SME со ссылкой на Ленгварски пишет, что страна будет продавать или передавать избыток доз вакцины балканским странам.

По состоянию на 17 июня в Словакию было доставлено почти 4 млн вакцин против COVID-19, в том числе 2,3 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech, 910,2 тыс. — AstraZeneca, 386,4 тыс. — Modernа, 102,4 тыс. — Johnson&Johnson.

Власти Словакии окончательно одобрили «Спутник V» для массовой вакцинации в конце мая, прививочная кампания началась в июне. Разрешение на использования в стране российской вакцины было получено еще в марте, однако из-за политического скандала, вызванного закупкой препарата, старт задержался.

Разногласия в правительстве начались после того, как занимавший тогда пост премьер-министра Игорь Матович решил закупить «Спутник V». Он объявил о планируемой закупке до одобрения препарата словацким или европейским регулятором.

Таким шагом была недовольна президент Зузана Чапутова и некоторые партнеры по правящей коалиции. Две из четырех партий, входящей в коалицию, потребовали отставки Матовича.

В итоге премьер покинул свой пост, а главе Минфина было поручено сформировать новое правительство.