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Россия собирается пожаловаться на Украину руководству ОБСЕ

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Россия собирается пожаловаться на Украину руководству ОБСЕ

Как отмечается в сообщении МИД РФ, Киев «саботирует выполнение минского комплекса мер»

Россия на переговорах с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид 21 июня планирует призвать руководство организации к воздействию на Киев, который, якобы, саботирует минские соглашения и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

«Применительно к внутриукраинскому конфликту планируется обсудить работу контактной группы, в которой ОБСЕ координирует прямой диалог Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта в целях выполнения минского комплекса мер. Призовем руководство ОБСЕ к воздействию на Киев, который саботирует выполнение минского комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском», — указали в российском дипведомстве в преддверии встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и генсека ОБСЕ.

Там отмечают, что на переговорах Россия планирует высказать замечания к докладам организации касательно деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

«Наблюдатели не торопятся подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов в Донбассе. Стали реже указывать сторону, с которой велись обстрелы, хотя возможности это определить имеются. Подчеркнем, что мандат миссии распространяется на всю территорию Украины, — добавили в МИД РФ. — Наблюдатели должны докладывать о ситуации с соблюдением прав человека, уделять внимание положению нацменьшинств. Тем не менее этим аспектам, в особенности в контексте разгула неонацизма в стране, нарушения языковых и образовательных прав ее граждан, уделяется недостаточно внимания».

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Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид завтра приедет с официальном визитом в Москву, где планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву для встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, другими высокопоставленными чиновниками и парламентариями с 21 по 24 июня», — говорится в сообщении пресс-службы.

В организации отметили, что стороны собираются обсудить ряд региональных и тематических вопросов, связанных с безопасностью и стабильностью в ОБСЕ.

ОБСЕ, МИД РФ
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