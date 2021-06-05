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Путин хочет отказываться от доллара как от резервной валюты

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Путин хочет отказываться от доллара как от резервной валюты

Россия не собирается полностью отказываться от доллара как универсального средства для расчетов или резервной валюты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, передает ТАСС.

«Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов — это не так», — сообщил Путин.

Он объяснил, что говорил об использовании доллара Соединенными Штатами для различных санкций. В качестве примера он привел невозможность для России из-за американских санкций осуществлять расчеты в этой валюте в сфере военно-технического сотрудничества.

Переход на другие валюты Путин объяснил действиями Вашингтона. «Они нас вынуждают это делать, наши американские партнеры. Мы не уходим сознательно, мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнером. Уже вне долларовой зоны», — пояснил президент.

По его словам, эти действия, в первую очередь, вредят самим США: возникают вопросы к надежности долларовых расчетов, резервы в этой валюте сокращаются по всему миру, в том числе и в самих Соединенных Штатах, снижаются объемы расчетов в долларах.

По мнению Путина, в будущем ситуация на валютном рынке может привести к отказу энергетических компаний от расчетов в долларах. Он сообщил, что некоторые российские нефтяные компании не хотят сейчас уходить от доллара, но могут оказаться в условиях, когда иного выбора не будет. «Это вот уже будет серьезным ударом по доллару как по мировой резервной валюте», — считает российский президент.

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Ранее в пятницу глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что власти решили полностью отказаться от инвестирования средств Фонда национального благосостояния в долларовые активы. По его словам, замещение долларовых активов на другие должно произойти в течение месяца. Это решение объяснялось американскими санкциями, в Минфине видят риски блокировок российских долларовых активов за рубежом.

«Дедолларизация» российской экономики началась в прошлом году: в апреле правительство РФ разрешило инвестировать в юани и китайские гособлигации, позже к ним добавили японскую иену.

Россия, доллар, Владимир Путин, дедолларизация
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