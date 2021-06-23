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Блок Меркель в предвыборной программе вспомнил про Украину и аннексированный Крым

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Блок Меркель в предвыборной программе вспомнил про Украину и аннексированный Крым

Правоцентристский блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) утвердил предвыборную программу перед выборами в бундестаг, намеченным на 26 сентября. Программа была представлена председателями ХДС и ХСС — Армином Лашетом и Маркусом Зедером, она насчитывает 139 страниц. Хотя большая ее часть посвящена внутренней политике, первые две главы касаются действий ФРГ на европейском направлении и на мировой арене.

В частности, правящий блок выступает против снятия санкций с России до тех пор, пока та не предпримет шагов по нормализацию ситуации на востоке Украины. Более того, в манифесте правоцентристов прямо говорится, что «Россия создает угрозу для наших ценностей и мы не хотим, чтобы это снова переросло в военную угрозу для нас в Европе» и подчеркивается необходимость активно отстаивать независимость партнеров ФРГ в Восточной Европе.

В ХДС/ХСС считают также, что Россия прибегает к прямым угрозам в адрес НАТО, кибератакам, дезинформации и пропаганде. «Нашей целью остается стремление восстановить мир в Европе, который был нарушен аннексией Крыма со стороны России в нарушение международного права», — отмечается в документе.

Правоцентристы также выступили в поддержку проведения новых выборов и транзита власти в Беларуси, в противном случае партии обещают поддержать ужесточение санкций против Минска.

В качестве главного союзника ХДС/ХСС назвали США и пообещали увеличить расходы бюджета на оборону до 2% в соответствии с решением саммита НАТО, прошедшего в 2014 году.

В нынешнюю правящую коалицию в ФРГ входят блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Канцлер Германии от ХДС/ХСС Ангела Меркель занимает пост главы правительства последние 16 лет, но не будет баллотироваться на сентябрьских парламентских выборах. На партийном съезде кандидатом в канцлеры был утвержден председатель ХДС Армин Лашет.

Хотя Меркель и большинство ее соратников поддерживают завершение строительства трубопровода «Северный поток-2», в программе ХДС/ХСС эта тема не затрагивается.

Блок ХДС/ХСС лидирует в опросах общественного мнения, за него готовы проголосовать 28,5% респондентов в Германии, следует из недавнего опроса, проведенного исследовательским центром INSA и компанией YouGov. На втором месте — партия «зеленых», получившая одобрение 18,5%, на третьем — социал-демократы с 15,5%. Либерально-центристской Свободной демократической партии Германии отдали предпочтение 14% респондентов, ультраправой партии «Альтернатива для Германии» — 10%.

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Учитывая результаты опросов и парламентскую форму правления в Германии (правительство формируется бундестагом), очевидно, что для утверждения нового кабинета необходима будет коалиция как минимум из двух партий — альянс ХДС/ХСС и «зеленых». Впрочем, нельзя исключать, что правящий союз могут сформировать и три партии — социал-демократы, ХДС/ХСС и «зеленые. Среди всех крупных популярных немецких партий, «зеленые» — единственная политическая сила, открыто выступающая за отмену проекта «Северный поток-2» и ужесточение курса в отношении России.

ХДС/ХСС
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