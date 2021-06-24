Экспорт украинских товаров в ЕС с 2014 года увеличился на 60%

Рост экспорта украинских товаров в ЕС с 2014 года составил 60%.
Как сообщает «Европейская правда», об этом заявила и.о. заместителя генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Марина Нелина во время презентации итогов выполнения Соглашения об ассоциации.
«Рост экспорта с начала временного применения Соглашения об ассоциации в 2014 году составил 60%», — сказала она.
В отчете о выполнении Соглашения об ассоциации отмечается, что удельный вес торговли товарами с ЕС от общего объема внешней торговли Украины составляет 40,7%.
Отмечается, что ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины.
В структуре экспорта преобладают зерновые, масличные культуры и масла, растет экспорт ряда других аграрных и пищевых продуктов.
«Очень активно происходит гармонизация стандартов как в технической сфере, так и в аграрной», — сказала Нелина.
В частности, 4161 стандарт был приведен в соответствие с европейскими нормами.
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