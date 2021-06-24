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Зеленский может превратиться в «обезьяну с гранатой», - политолог

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Зеленский может превратиться в «обезьяну с гранатой», - политолог

Что не день, так «зеленый Офис» все больше и больше набирает обороты в своих нездоровых идеях. Теперь они обещают, что «Украина подумает о ядерном статусе, если ее не примут в НАТО». При чем делают они это на полном серьезе и с соответствующим официальным заявлением уже выступил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Об этом пишет политолог-международник Никита Варламов.

«Теперь разберемся во всем по порядку, чтобы понять стоил ли нам переживать о „неньке“ уже и внутри страны, учитывая, что вес в международном сообществе мы потеряли уже давно.

Первое, на что мы должны обратить внимание — это наличие ряда атомных электростанций, месторождений урана и урановых рудников. Худо-бедно, но все это время они остаются на плаву. Таким образом, Украина может получить в свое пользование ядерную бомбу за 3-5 лет, поскольку есть и разработки, и специалисты тоже найдутся.

Здесь важно, что впопыхах, как это обычно бывает у нас в стране, может получиться „грязная“ ядерная бомба. Такие „продукты“ поражают большую территорию и смертельно опасны для населения. Это два.

В этом же условии мы имеет неопытного и уж очень эмоционального президента, который и так по жизни напоминает обезьяну с гранатой, а тут еще и может стать ей в прямом смысле. Эти опаски имеют под собой четкое основание исходя из обычного поведения Зеленского: нарушает законы, плюет на Конституцию, присваивает себе полномочия судов. И делает он это все со словами: „Царь я или не царь?“, а вся Банковая хором ему отвечает: „Царь!“. Так и живем.

Поэтому кто знает, возможно, именно этот „ядерный“ способ Зеленский захочет выбрать для давления на Запад? Особенно ввиду последних заявлений Макрона и Меркель о „важности диалога с Россией“ да встречи Путина с Байденом, во время которой последний плевать хотел на Зеленского и его просьбы», — пишет эксперт.

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Еще хуже, по его мнению, в сложившейся ситуации — это разгул национал-радикалов и их ощущение вседозволенности.

«Они-то и могут без особого шума (или с ним — неважно) смести Зеленского. Они остались безнаказанными за расписанные на 2 млн гривен двери Банковой и при президенте-клоуне будут оставаться такими всегда. И они это понимают. Поэтому при захвате власти в своей русофобии без зазрения совести пальнут по России или тем же Донецку и Крыму. Неважно куда, лишь бы досадить русским и всему, что с ними связывает.

Думаете, не смогут? Посмотрите сводки ОБСЕ о ежедневных обстрелах. Смогут», — отмечает эксперт.

радикалы, Владимир Зеленский
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