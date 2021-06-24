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В Украину едут «специалисты по санкциям» из США

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В Украину едут «специалисты по санкциям» из США

В следующий вторник, 29 июня, в Украину приедут специалисты, которые занимаются санкционной политикой Соединенных Штатов для проведения консультаций с Советом нацбезопасности и обороны Украины относительно сотрудничества в сфере санкционной политики, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время общения с журналистами в четверг.

«29 числа специалисты из Соединенных Штатов, которые непосредственно занимаются процедурой (введения — Ред.) санкций США. Они прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации. Провести с нами определенные процессы, о которых мы уже договорились. Мы с ними сотрудничали во время ковида, скажем так, у нас было заочное общение. 29 числа у нас здесь будет группа, с которой мы будем продолжать сотрудничать», — сказал Данилов, отвечая на вопрос журналистов о возможном введении санкций СНБО против украинцев, на которых были наложены санкции США.

Он также рассказал, что решение по украинцам не будет пакетным, каждый случай намерены рассматривать отдельно.

«У нас 110 граждан, которые находятся под санкциями США, связанными с нашей территориальной целостностью. Это наши партнеры ввели санкции против тех, кто принимал активное участие непосредственно в 2014 году на территории Крыма», — отметил Данилов.

По его словам, есть 9 граждан Украины, которые попали под санкции США за вмешательство в выборы.

«Есть люди, которые попали под санкции за киберпреступления ... и по „закону Магнитского“. По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение. И через определенный промежуток времени будет заседание СНБО, и по необходимости будет принято соответствующее решение в отношении этих людей о санкциях со стороны Украины. Кто это будет — мы фамилии не называем», — подчеркнул Данилов.

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Он также отметил, что в процессе работы выявили недочеты в работе Миграционной службы, поскольку украинские паспорта могут получать люди, которые «не совсем имеют право их получать».

«Таких людей очень много. Сегодня на заседании были приведены конкретные ФИО тех людей, которые находятся на территории других стран и занимают там должности, но, к большому сожалению, получили паспорта нашей страны», — сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что всего в списке 134 украинца, причем в перечне есть те, против кого уже и Украина ввела свои санкции.

США, санкции, Алексей Данилов
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