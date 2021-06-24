Microsoft представила новую операционную систему Windows 11

Корпорация Microsoft представила обновленную версию своей операционной системы, которая получила название Windows 11. Трансляция презентации ведется в четверг на сайте компании.
Одним из главных нововведений стал обновленный дизайн операционной системы. Так, меню «Пуск» сместилось в центр нижнего бара, что напоминает решение от Apple. Исчезли живые плитки, иначе нарисована панель задач. Новая ОС стала значительно визуально легче — вернулась и полупрозрачность, известная еще по Windows 7. Станет и больше кастомизации.
Вместе с операционкой изменились и многие предустановленные приложения, например, OneDrive и браузер Edge. Последний получил переключение между вертикальными и горизонтальными вкладками.
Пользователям дали возможность расположить окна запущенных приложений мозаикой, специально адаптированной для разметки конкретного экрана. Это, как заметили в Microsoft, особенно пригодится владельцам компьютеров с сенсорными экранами и планшетов.
Работе с тач-дисплеем в новой Windows уделили много внимания. Изменилась логика функционирования сенсорной клавиатуры, значки приложений и настроек стали больше, чтобы пользователь мог комфортно нажимать на них. В Windows 11 появилась виброотдача при использовании активного стилуса. В систему вернулись и виджеты, напоминающие те, которые используются в мобильных ОС.
Microsoft заявляет, что Windows 11 — «самая защищенная» ОС компании. Она работает быстрее Windows 10 «в большинстве задач». Размер обновлений сокращён на 40%, они будут устанавливаться в фоне.
Также Windows 11 поддерживает Android-приложения «из коробки». Их можно закреплять на панели задач и работать в таких же окнах, как и с Windows-приложениями.
По словам представителя компании, обновленная версия ОС станет наиболее быстрой и безопасной в сравнении со своими предшественниками.
Первая предварительная сборка Windows 11 выйдет в начале следующей недели для участников программы Windows Insider.
Windows 11 будет работать только на 64-битных системах, в минимальных системных требованиях — 4 ГБ ОЗУ и видеокарта с поддержкой DirectX 12.
Обновление до Windows 11 будет бесплатным. Релиз — осенью.
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