Блинкен заявил о сохранении разногласий с ФРГ по поводу «Северного потока -2»

США и Германия по-прежнему расходятся в своих подходах к проекту «Северный поток −2». Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Берлине с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, в Вашингтоне, как и ранее, видят в этом проекте угрозу для европейской энергетической безопасности и для безопасности Украины. В Берлине с этим не согласны уточнил госсекретарь.

Необходимо, заявил он, чтобы этот энергетический проект не был использован в качестве инструмента давления и позиции Европы и Украины не были ослаблены.