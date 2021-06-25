Германия открыла границы для вакцинированных украинцев, но не для всех

Германия разрешила въезжать в страну полностью привитым от COVID-19 украинцам. Разрешаются только вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

Таким образом украинцы, которые были вакцинированы китайской вакциной, в Германию попасть не смогут.

Украинским путешественникам необходимо предоставить цифровой COVID-сертификат европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой/бумажной форме. Документ может быть составлен на следующих языках: немецкий, английский, французский, итальянский или испанский.

Сертификат должен содержать следующую информацию: фамилия, имя и дата рождения; дата вакцинации, количество прививок; название вакцины; название заболевания, от которого была сделана прививка; информация, указывающая ответственное за проведение вакцинации или выдачу сертификата лицо или организацию, например, официальный символ или название лица/организации.

Для переболевших коронавирусом прививка может состоять только из одной дозы вакцины. Им будет необходимо доказать, что перед прививкой они переболели COVID-19. Подтверждением факта болезни должен быть положительный результат ПЦР-теста. Предоставлять документ можно на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языке в электронном виде или в бумажной форме.

Невакцинированные украинцы до 12 лет могут въехать в страну при отрицательном ПЦР или антиген-тесте; детям до шести лет никакого подтверждения ПЦР-теста не нужно.