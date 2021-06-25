В Кремле отреагировали на слова Зеленского о разрыве отношений с Донбассом

Юридическое решение Украины разорвать отношения с Донбассом вызвало бы сожаление в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Собственно, все связи де-факто и так разорваны и эти регионы и так отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса и придания ему статуса де-юре, здесь можно выразить только сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснение последует», — сказал Песков.

Ранее президент Владимир Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу, если не удастся достичь урегулирования конфликта. «Стена — это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должно принимать народ Украины», — заявил он.

Песков также прокомментировал новые санкции Украины против российских компаний и физлиц. По его словам, если рассматривать их в контексте подготовки встречи президента России Владимира Путина и Зеленского, они вызывают «много вопросов».

«Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева», — сказал Песков.

Зеленский утвердил новые санкции против России накануне, 24 июня. Под ограничения попали ряд российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, телеканалы «Россия 24», НТВ, «Первый канал. Всемирная сеть» и «РТР-планета», авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Россия». Из физлиц в санкционный список включили бизнесменов и чиновников — главу «Ростеха» Сергея Чемезова, главу правления «Газпрома» Алексея Миллера, олигархов Олега Дерипаску, Андрея Костина, а также Игоря, Аркадия и Романа Ротенбергов.

Санкции предусматривают различные меры, среди которых блокировка активов; запрет вывода капитала за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде госимущества; отказ в предоставлении и отмене виз; остановка финансовых операций.