Премьер Швеции уходит в отставку после вотума недоверия

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что уходит в отставку. Ранее парламент Швеции впервые в истории страну вынес премьер-министру вотум недоверия.
Об этом сообщает Reuters.
Левену дали срок до полуночи понедельника, чтобы либо уйти в отставку, либо назначить внеочередные выборы после того, как он проиграл вотум доверия 21 июня, когда Левая партия отказалась от поддержки. Левен надеялся найти новую поддержку в парламенте, чтобы добиться своего переназначения.
«Я попросил уволить меня от должности премьер-министра. Это самое сложное политическое решение, которое я когда-либо принимал», — заявил премьер Швеции.
У спикера парламента Швеции Андреаса Норлена теперь будет до четырех попыток найти нового премьер-министра с достаточной поддержкой законодателей. Если ему это не удастся, должны быть назначены внеочередные выборы, что произойдет чуть более чем за год до запланированных выборов в сентябре 2022 года.
Они должны состояться в любом случае, что означает, что любая новая администрация будет недолгой.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016