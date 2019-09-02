Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку. Об этом он написал на своей станице в Facebook.

Бахтадзе заявил, что «выполнил свою миссию на данном этапе» и решил уйти в отставку.

«Стратегическая основа развития была создана, реализована, и поэтому я решил уйти в отставку, потому что я считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе», — написал он.

После этого лидер парламентского большинства Георгий Вольский заявил, что кандидатура нового премьер-министра будет названа 3 сентября после заседания политсовета правящей партии «Грузинская мечта».