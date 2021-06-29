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Почти 60% граждан Украины считают русский язык иностранным

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Почти 60% граждан Украины считают русский язык иностранным

Подавляющее большинство украинцев считают знание английского языка необходимым (84,9%), признают, что оно дает карьерные преимущества (86,9%), и что он должен быть обязателен для изучения до среднего уровня (intermediate) в украинских школах, отмечается в результатах исследования «Восприятие гражданами Украины иностранных языков», проведенного социологической компанией «Active Group» 29-30 мая 2021 года.

Знание немецкого языка необходимым назвали 22,2% украинцев, французского — 13,7%, испанского — 13,6%, польского — 11,1%, русского — 9,6%, китайского — 6,5%, португальского — 6,3%, арабского — 2,4%, остальных — 1,4% вместе взятых.

При этом существенно больше украинцев признали карьерные преимущества при знании польского (20,1%), китайского (21,1%) и арабского (4,8%) языков, но намного меньше считают необходимым изучать их в украинских школах (5,9%, 4,3% и 1,4% соответственно).

Признают карьерные преимущества русского языка 12,3% респондентов, 9,5% считают нужным учить его в школе.

В то же время на вопрос, согласны ли вы с утверждением, что русский язык является иностранным, «да» ответили 43,6% опрошенных, «скорее да» — 15%, «скорее нет» — 24,7%, «точно нет» — 15,2%.

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В возрастном разрезе положительный ответ на этот вопрос дали 45,8% респондентов возрастной категории 60+, 69,4% респондентов — 50-59 лет, 73,7% респондентов — 40-49 лет, 48,8% респондентов — 30-39 лет и 64,5% респондентов — 18-29 лет. Менее склонны считать русский иностранным мужчины, чем женщины, и жители села, чем жители города.

В ходе исследования методом индивидуального интервью было опрошено 1200 респондентов старше 18 лет на всех подконтрольных правительству территориях Украины. Выборка репрезентативная по возрасту и полу, погрешность не более 2,9% при показателях в 50% и 1,7% при показателях в 10% или 90%.

английский язык, русский язык, опрос
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