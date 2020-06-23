На украинском языке дома общаются менее половины жителей Украины

46,2% респондентов, опрошенных центром «Социальный мониторинг», общаются дома на украинском языке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 32,9% респондентов общаются в семье только на украинском языке, 13,3% — преимущественно на украинском, 27,3% — и на украинском, и на русском одинаково часто, 13,1% — преимущественно на русском, 13,3% — только на русском, 0,1% — на другом языке.

При этом 41,5% опрошенных имеют желание смотреть телевизионные программы и на украинском, и на русском языках, 38,1% — преимущественно или только на украинском, 17,7% — преимущественно или только на русском.

Фильмы русского производства 40,4% респондентов хотели бы смотреть преимущественно или только на русском языке, 30,5% — и на украинском, и на русском, — 21,8% — преимущественно или только на украинском.

Также 34,8% опрошенных хотели бы читать любимые печатные издания и на украинском, и на русском одинаково часто, 33,8% — преимущественно или только на украинском, 20,4% — преимущественно или только на русском.

Опрос проводился с 10 по 19 июня среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом face-to-face.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,1%-1,9%.