Только на украинском языке в семьях разговаривает треть украинцев

Только на украинском языке в семьях разговаривают 36,3% украинцев, 10,3% — только на русском языке, а 26,8% одинаково часто на обеих языках. Такие данные всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром «Социальный мониторинг» с 8 по 15 августа 2020 года, презентованы на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в пятницу.
На вопрос, на каком языке респонденты преимущественно разговаривают в семье (дома), 36,3% ответили, что только на украинском, 12,4% — преимущественно на украинском, 26,8% — и на украинском и на русском одинаково часто, 14,1% — преимущественно на русском, 10,3% — только на русском, а 0,1% на другом языке.
Также на вопрос, на каком языке респонденты бы хотели смотреть телевизионные программы: новости, фильмы, концерты, спортивные трансляции, 21,9% ответили, что только на украинском, 15,2% — преимущественно на украинском, 43,4% — и на украинском и на русском одинаково часто, 11,1% — преимущественно на русском, 6,7% — только на русском, а 0,1% на другом языке.
Кроме того, на вопрос, на каком языке респонденты хотели бы смотреть фильмы российского производства, 16,3% ответили, что только на украинском, 8,6% — преимущественно на украинском, 32,4% — и на украинском и на русском одинаково часто, 18,3% — преимущественно на русском, 19,5% — только на русском, а 0,1% на другом языке.
Среди прочего, на вопрос, на каком языке вы бы хотели читать любимые печатные издания, 23,3% ответили, что только на украинском, 10,9% — преимущественно на украинском, 38,3% — и на украинском и на русском одинаково часто, 11% — преимущественно на русском, 8,6% — только на русском, а 0,3% на другом языке.
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