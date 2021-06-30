Статуи конфедератов уберут из Капитолия

Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект об удалении из Капитолия статуй поддерживавших рабство конфедератов, сообщают СМИ.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что удаление статуй «не сотрет пятно» расизма из истории США, равно как и не покончит с расизмом в Соединенных Штатах сегодня.
Тем не менее, она спросила: «Как мы можем ожидать, что покончим с позором расизма (...), когда мы позволяем восхвалять самых злостных сторонников расизма в залах Конгресса?».
Аналогичный законопроект был принят Палатой представителей, которую контролировали демократы, еще в 2020 году, но был заблокирован Сенатом, где большинство принадлежало республиканцам.
В настоящее время демократы имеют незначительное большинство в Сенате, что может позволить им провести законопроект, заручившись поддержкой 10 сенаторов-республиканцев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016