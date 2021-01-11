Палата представителей предложит отстранить Трампа от власти

В понедельник, 11 января, палата представителей американского конгресса начнет рассматривать резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить действующего главу государства Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, ее цитирует ABC News.

Поправка призывает Пенса «созвать и мобилизовать кабинет министров для приведения в действие 25-й поправки к Конституции, объявляющей президента неспособным исполнять свои служебные обязанности», — заявила она.

По словам Пелоси, если единогласное одобрение документа не будет достигнуто, палата представителей проголосует по нему во вторник, 12 января, а затем начнет рассматривать вопрос об импичменте. «Мы призываем вице-президента дать ответ в течение 24 часов», — сказала спикер.

«Защищая нашу Конституцию и нашу демократию, мы будем действовать безотлагательно, потому что нынешний президент представляет для них неминуемую угрозу», — добавила Пелоси.

Согласно американской Конституции, 25-я поправка предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту страны в том случае, если он и большая часть администрации президента заявят о недееспособности действующего главы государства.

Накануне CNN со ссылкой на источник в окружении Пенса сообщил, что тот не исключает применения поправки в отношении Трампа, если он станет «более нестабильным». По словам собеседника телеканала, такая возможность обсуждается, поскольку действующий президент может предпринять какие-то необдуманные действия и поставить страну под угрозу. Возможное применение 25-й поправки также допустили госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин, передавал источник CNBC.

Пелоси потребовала отстранить Трампа от власти 7 января, на следующий день после того, как сторонники действующего президента ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, сорвав заседания конгресса. Тогда она заявила, что если Пенс не воспользуется 25-й поправкой, палата представителей может инициировать импичмент.