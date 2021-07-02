В РФ снова обновили рекорд смертности от COVID-19

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 679 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии, свидетельствуют данные местного оперативного штаба. Суточный рекорд смертности обновляется третий день подряд — 29 июня было объявлено о гибели от болезни 652 человек, 30 июня — 669 человек, 1 июля — 672 человек.

Также за последние сутки в России выявили 23218 заболевших коронавирусом. Это меньше вчерашнего показателя (23543), но по-прежнему на уровне показателей зимы.