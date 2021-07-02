ВНО-2022: выпускники будут сдавать итоговую аттестацию по четырем предметам

В 2022 году выпускники школ будут проходить обязательную государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме внешнего независимого оценивания по четырем предметам.
Об этом сказал директор Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко в интервью ZN.ua.
«Уже есть приказ о ВНО-2022, и все наши плановые показатели мы будем закладывать исходя из того, что ВНО будет проходить в соответствии с нормативно-правовыми актами. Это будет обязательная ГИА в форме ВНО по четырем предметам: украинский язык, математика, история Украины или иностранный язык, а также четвертый предмет на выбор», — сказал Бойко.
Он отметил, что максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО.
Напомним, что в этом году в Украине 550 участников ВНО набрали по 200 баллов по крайней мере по одному предмету. Основная сессия внешнего независимого тестирования длилась с 21 мая по 15 июня. С 29 июня началась дополнительная сессия ВНО.
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