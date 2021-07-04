Зеленский сегодня в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Одесскую область, где примет участие в мероприятиях по случаю Дня военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба президента.

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область. В Одесской области глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.