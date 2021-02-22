Компании из ОАЭ могут построить в Одессе марину и большой порт

Несколько компаний из ОАЭ заинтересованы в строительстве марины в Одессе, а также портовой инфраструктуры, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в понедельник.
«Есть вопрос портов. Они (компании из ОАЭ — Ред.) профессионалы, они уже на нашем рынке. Мы говорим о большом проекте — строительстве большой марины в Одессе и большого отдельного порта. И одна из компаний, с которыми мы встречались, будут на этой неделе в Украине, и мы будем говорить именно о речном транспорте, в котором они профессионалы и готовы строить речные порты», — сообщил он.
По словам президента, эти вопросы он обсуждал с представителями больших компаний из ОАЭ в ходе встречи с бизнесом в рамках его поездки в ОАЭ.
Зеленский также подчеркнул, что речные перевозки — самые дешевые в Украине, при этом они могут быть доходной отраслью как для бизнеса, так и для бюджета.
Как сообщалось, ОАЭ планируют увеличить товарооборот агропромышленной продукцией с Украиной в 10 раз и довести этот показатель до $2 млрд в год.
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