В Беларуси запретили вещание двух украинских телеканалов

Министерство информации Беларуси сообщило, что аннулированы разрешения на вещание в стране украинских телепрограмм UA и KVARTAL TV якобы из-за нарушений в области рекламы.

«Решением министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что «основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ».

«В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание», — пояснили в ведомстве.