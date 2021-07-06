В СНБО рассчитывают, что олигархи будут добровольного отказываться от своих активов

Совет национальной безопасности и обороны не включит в реестр олигархов ни одной фамилии из числа лиц, которых потенциально рассматривает в статусе олигархов, в случае, если они добровольно откажутся от своих активов, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Возможно, после принятия закона о деолигархизации мы не включим в реестр олигархов ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству... Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в перечень олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру. Не думаю, что им это нужно», — заявил Данилов в интервью украинскому изданию «Forbes».

Он добавил, что «некоторые люди — уже начали добровольно отказываться от скважин».

Как сообщалось, президент Украины в начале июня внес в Верховную Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Согласно документу, достаточными для включения Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

Основанием для включения олигархов в реестр станет решение СНБО. СНБО будет формировать и вести реестр, а также обеспечивать открытый круглосуточный доступ к нему. Сведения в реестр будут вносить не позднее трех дней со дня принятия соответствующего решения СНБО.

1 июля 275 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании парламента проголосовали за законопроект о деолигархизации в первом чтении.