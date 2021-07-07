В Pfizer назвали предварительными данные Израиля о снижении эффективности вакцины

Итоги исследования Израиля, которое показало снижение эффективности вакцины от коронавируса американской компании Pfizer на фоне распространения индийского штамма, носят предварительный характер. Об этом заявили в компании, передает Financial Times.
В компании подчеркнули, что результаты были «предварительными и их еще предстоит полностью оценить».
Как сообщило 5 июля Министерство здравоохранения Израиля, его исследование показало, что эффективность Pfizer с начала июня в условиях распространения индийского штамма снизилась до 64%. При этом в ведомстве отметили, что эффективность вакцинации для избежания госпитализации и тяжелой формы заболевания коронавирусом составляет 93%.
В феврале ученые из Исследовательского института Clalit и Университета имени Бен-Гуриона в Израиле вместе со специалистами из Университета Мичигана и Медицинской школы Гарварда провели исследование, которое показало, что эффективность вакцины компании BioNTech составляет 94% после введения второй дозы.
Сами разработчики Pfizer после финальной стадии испытаний, которые завершили в ноябре 2020 года, оценили его эффективность против коронавируса в 95%, на предварительных испытаниях этот показатель составлял 90%.
В мае Служба общественного здравоохранения Англии обнародовала показатели эффективности Pfizer против индийского штамма. Она составила 88%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016