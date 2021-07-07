В Pfizer назвали предварительными данные Израиля о снижении эффективности вакцины

Итоги исследования Израиля, которое показало снижение эффективности вакцины от коронавируса американской компании Pfizer на фоне распространения индийского штамма, носят предварительный характер. Об этом заявили в компании, передает Financial Times.

В компании подчеркнули, что результаты были «предварительными и их еще предстоит полностью оценить».

Как сообщило 5 июля Министерство здравоохранения Израиля, его исследование показало, что эффективность Pfizer с начала июня в условиях распространения индийского штамма снизилась до 64%. При этом в ведомстве отметили, что эффективность вакцинации для избежания госпитализации и тяжелой формы заболевания коронавирусом составляет 93%.

В феврале ученые из Исследовательского института Clalit и Университета имени Бен-Гуриона в Израиле вместе со специалистами из Университета Мичигана и Медицинской школы Гарварда провели исследование, которое показало, что эффективность вакцины компании BioNTech составляет 94% после введения второй дозы.

Сами разработчики Pfizer после финальной стадии испытаний, которые завершили в ноябре 2020 года, оценили его эффективность против коронавируса в 95%, на предварительных испытаниях этот показатель составлял 90%.

В мае Служба общественного здравоохранения Англии обнародовала показатели эффективности Pfizer против индийского штамма. Она составила 88%.