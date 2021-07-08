Новый фильм с Энтони Хопкинсом будут распространять в виде NFT

Компания по производству кинофильмов Enderby Entertainment сообщила, что ее новый полнометражный фильм Zero Contact с участием легендарного американского актера Энтони Хопкинса будет распространяться только в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT) на специализированном маркетплейсе NFT Vuele. Это означает, что картину нельзя будет посмотреть в кинотеатре или на стриминговых сервисах. Доступ к просмотру фильма можно будет получить только при покупке соответствующего NFT-токена.
Продажи фильма на площадке NFT Vuele начнутся ориентировочно в конце июля — начале августа текущего года. Создатели картины планируют распространять разные типы NFT-токенов, которые помимо фильма будут включать эксклюзивный контент. По словам режиссера и продюсера картины Рика Дагдейла, распространение в виде NFT поможет защитить фильм от создания пиратских копий.
Производство проходило в 2020 году в самом начале пандемии, поэтому Enderby Entertainment использовала для съемок программу для организации видеоконференций Zoom.
«Все в этом фильме нетрадиционно, — начиная со съемок с использованием Zoom и удаленного производства и до его распространения», — отметил Дагдейл.
В апреле режиссер и aвтop кoмикcoв Keвин Cмит продавал свой новый фильм ужасов «Здесь был Киллрой» (Killroy Was Here) в виде NFT.
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