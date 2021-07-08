Штамм «Дельта» уже стал доминирующим в США и Германии

Мутировавший штамм коронавируса «Дельта» сейчас является доминирующим в США, которые занимают первое место в мире по количеству больных, и в Германии, где из всех стран ЕС был самый жесткий карантин. Об этом сообщают NBC и Der Spiegel.

Результаты исследования Института вирусологии имени Роберта Коха указывают, в Германии доля «Дельты» с конца июня составляет 59%. Ранее доминирующим в регионе был штамм «Альфа», однако сейчас на него приходится лишь треть случаев.

Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что в США доля штамма «Дельта» составляет 51,7%.

Впервые штамм «Дельта» зафиксировали в Индии, но сейчас о случаях инфицирования им сообщают в более чем ста странах.

В связи с распространением штамма «Дельта» ВОЗ издала рекомендации относительно того, как им не заразиться. Правда, правила те же, что и раньше. Среди основных — маски и социальная дистанция.

23 июня стало известно, что штамм добрался и до Украины.