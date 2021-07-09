Меркель и Зеленский вместе поужинают

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретятся вечером в понедельник, 12 июля, в ходе ужина, сообщает сайт правительства Германии.
«Канцлер Ангела Меркель примет президента Украины Владимира Зеленского на ужине в Федеральной канцелярии 12 июля 2021 года в 19:00 (20:00 по киевскому времени)», — сказано в сообщении.
Отмечается, что темами совместного обсуждения станут двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.
Ранее Зеленский заявил, что в ходе рабочего визита в Германию 12 июля намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тематику энергетической безопасности в контексте строительства магистрального газопровода «Северный поток-2».
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