BioNTech и Pfizer разработали специальную вакцину против штамма «Дельта»

Немецкая компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, создала специальный препарат против дельта-штамма коронавируса. Об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на заявление компаний.
«Компании... разработают обновленную версию вакцины BioNTech — Pfizer от коронавируса, которая будет также эффективна против дельта-варианта», — приводит издание заявление компаний. При этом уточняется, что первая партия мРНК-вакцины для проведения испытаний была произведена на заводе BioNTech в Майнце (Германия).
Вместе с тем подчеркивается, что компании рассчитывают приступить к клиническим исследованиям в августе при условии получения одобрения регулирующих органов.
Ранее BioNTech и Pfizer объявили, что планируют в ближайшие недели предоставить данные о проведении испытаний введения третьей (бустерной) дозы препарата в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA), а также в другие регулирующие органы. Первоначальные результаты исследования показали, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй инъекции, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных доз.
Как отметили компании, последние данные демонстрируют, что иммунные сыворотки, полученные вскоре после введения второй дозы вакцины BNT162b2, обладают высокими титрами антител против штамма «дельта». Введение третьей дозы препарата, как полагают в консорциуме, «приведет к повышению этих титров антител подобно тому, как бустерная доза действует в случае с бета-вариантом». Введение дополнительной (бустерной) инъекции вакцины способствует усилению иммунитета против коронавирусной инфекции.
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