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BioNTech и Pfizer разработали специальную вакцину против штамма «Дельта»

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BioNTech и Pfizer разработали специальную вакцину против штамма «Дельта»

Немецкая компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, создала специальный препарат против дельта-штамма коронавируса. Об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на заявление компаний.

«Компании... разработают обновленную версию вакцины BioNTech — Pfizer от коронавируса, которая будет также эффективна против дельта-варианта», — приводит издание заявление компаний. При этом уточняется, что первая партия мРНК-вакцины для проведения испытаний была произведена на заводе BioNTech в Майнце (Германия).

Вместе с тем подчеркивается, что компании рассчитывают приступить к клиническим исследованиям в августе при условии получения одобрения регулирующих органов.

Ранее BioNTech и Pfizer объявили, что планируют в ближайшие недели предоставить данные о проведении испытаний введения третьей (бустерной) дозы препарата в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA), а также в другие регулирующие органы. Первоначальные результаты исследования показали, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй инъекции, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных доз.

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Как отметили компании, последние данные демонстрируют, что иммунные сыворотки, полученные вскоре после введения второй дозы вакцины BNT162b2, обладают высокими титрами антител против штамма «дельта». Введение третьей дозы препарата, как полагают в консорциуме, «приведет к повышению этих титров антител подобно тому, как бустерная доза действует в случае с бета-вариантом». Введение дополнительной (бустерной) инъекции вакцины способствует усилению иммунитета против коронавирусной инфекции.

Pfizer, Дельта
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Пятница, 9 июля 2021
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