Меркель и Макрон теперь поговорят с Зеленским без Путина

На этой неделе ожидается разговор в трехстороннем формате президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. Основная тема разговора — обострение ситуации в Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим, сообщил ZN.UA источник в дипломатических кругах.
По его словам, этот разговор должен был произойти сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и Путина, однако не состоялся из-за проблем с согласованием времени разговора.
Подготовку предстоящего разговора Зеленского с лидерами Германии и Франции в свою очередь подтвердил и другой источник ZN.UA. Однако он отметил, что «пока нет никакой ясности о его дате и времени». По его словам, подобный разговор в двустороннем или трехстороннем формате планировался еще несколько недель назад до обострения ситуации в Донбассе. «Эскалация боевых действий на Востоке увеличивает шансы того, что он состоится на этой неделе», — отметил собеседник.
Отметим, что 2 апреля состоялся разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Активизация международных контактов с западными партнерами происходит на фоне обострения в зоне ООС и стягивания российских войск к украинской границе.
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