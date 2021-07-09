Spiegel назвал варианты компромисса ФРГ и США по «Северному потоку – 2»

Договоренности Германии и США по теме «Северного потока — 2», если будут достигнуты, могут предусматривать помощь Украине в энергетической сфере. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel без указания источника.
Как пишет журнал, решить спор можно, если предложить Украине компенсацию, в случае если страна утратит роль транзитера газа. Также Берлин может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода. «Еще говорят о возможном обещании с немецкой стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины», — говорится в статье.
«Северный поток — 2» — одна из спорных тем в отношениях Берлина и Вашингтона. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон открыто выступает против строительства и пытается заблокировать проект.
Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее говорил, что рассчитывает на решения к августу. Он выразил надежду на то, что визит канцлера Ангелы Меркель в Вашингтон (14-16 июля) позволит сблизить позиции.
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