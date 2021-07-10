Япония собирается начать коммерческое использование летающих автомобилей

Крупнейший авиаперевозчик Японии компания Japan Airlines планирует к 2025 году начать коммерческое использование летающих автомобилей. Об этом в субботу сообщила деловая газета Nikkei.
Отмечается, что на первом этапе планируется запустить сервис по перевозке пассажиров между аэропортом и туристическими объектами в префектуре Миэ. По данным издания, второй по величине авиаперевозчик в стране корпорация All Nippon Airways также изучает возможность создания аналогичного сервиса к 2025 году.
В Японии уже идут испытания таких машин, однако отсутствие четких государственных правил мешает их разработке, отталкивает крупных инвесторов. В этом году власти Японии активизировали разработку графика и порядка эксплуатации летающих автомобилей с тем, чтобы уже с 2023 года начать их применение для доставки грузов на отдаленные острова, а с 2025 года приступить к перевозке в том числе пассажиров на основной территории страны.
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