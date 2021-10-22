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В Японии запустят летающие такси

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В Японии запустят летающие такси

Немецкий стартап Volocopter, специализирующийся на разработке летающего городского транспорта, намерен в 2023 году запустить в Японии первые испытания летающего такси. Тесты с участием реальных пассажиров пройдут под эгидой одного из инвесторов и партнеров фирмы — авиакомпании Japan Airlines.

В Японии протестируют новейшую модификацию аэротакси Volocopter под названием VoloCity. Оно представляет собой двухместный аппарат с корпусом из композитных материалов с функцией вертикального взлета и посадки.

VoloCity поднимается в воздух благодаря 18 роторов, питающихся от такого же количество компактных электрических двигателей. Управление, не требующее человеческого вмешательства, осуществляется при помощи искусственного интеллекта. При этом на аппарате также предусмотрена возможность ручного управления. Автономность полета достигает 35 км, а максимальная скорость составляет 110 км в час.

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На данный момент штат Volocopter, который также ведет испытания своих устройств в Германии, ОАЭ и Сингапуре, превышает 400 сотрудников. Помимо Japan Airlines, средства в развитие немецкой фирмы инвестируют другие крупные компании, в том числе концерны Daimler и Geely.

Япония, летающее такси, летающий автомобиль, Volocopter
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