В Украине за сутки сделали рекордное число прививок от Covid-19

Наибольшее количество с начала кампании вакцинации привито в Украине за минувшие сутки — 114 660 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

«В Украине новый рекорд прививок в сутки! 114 660 человек вакцинировано против COVID-19 9 июля 2021. Одну дозу получили 53 820 человек полностью иммунизированы — 60 840 человек», — сообщил Минздрав в Telegram-канале в субботу утром.

В течение суток работали 697 мобильных бригад, 1 562 пункта прививки и 38 центров вакцинации.

По состоянию на 9 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 788 697 человек.

С начала прививочной кампании привито 2277228 человек, из них получили 1 дозу — 2277226 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1143442 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3420668 прививок.