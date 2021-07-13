Аваков подал в отставку - официальное заявление

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Его заявление появилось на сайте МВД.

«Согласно части первой статьи 18 Закона Украины „О Кабинете Министров Украины“ подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!», — написал министр.

Есть сообщения, что сегодня вечером может состояться закрытое заседание фракции «Слуга народа», посвященное кадровым вопросам. Одним из них может стать отставка Авакова.

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Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль в марте отмечал, что говорить об отставке Авакова нецелесообразно.