Совет ЕС добавил Украину в список стран, откуда разрешены поездки

Европейский Союз обнародовал обновленный список стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19, включив Украину и удалив две другие страны.
Соответствующий список обнародован в четверг пресс-службой Совета ЕС.
«После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Руанда и Таиланд, а в список добавлена Украина», — сказано в сообщении Совета ЕС.
В пресс-релизе также говорится, что, исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 15 июля 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах.
Решение включить Украину в список по причине благоприятных факторов, связанных с уменьшением угрозы коронавируса, было принято на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (на уровне послов).
Список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, пересматривается каждые две недели.
Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за их выполнение.
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