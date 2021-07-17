Войти
Бюджет в І полугодии получил дополнительные 35 миллиардов
госфинансы
Бюджет в І полугодии получил дополнительные 35 миллиардов
Трамп заявил о потере США уважения в мире
позиция
Трамп заявил о потере США уважения в мире

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Разведка США считает, что талибы могут захватить большую часть Афганистана

353
Разведка США считает, что талибы могут захватить большую часть Афганистана

Американские разведывательные службы считают, что боевики радикального движения «Талибан» наращивают темпы проведения наступательных операций в Афганистане. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

Его источник в Конгрессе США, ознакомившийся с последними разведывательными данными, отметил, что наступление талибов ускоряется. Согласно приведенным оценкам, это означает, что для Кабула «угроза растет». Вместе с тем неминуемой опасности захвата афганской столицы в данный момент нет. Одной из причин этого является сохраняющаяся у американцев возможность наносить по талибам удары с воздуха.

По словам источников, разведка США считает, что боевики в будущем могут установить контроль над большей частью территории страны и перекрыть для афганских властей импортные поставки. Ситуация в сфере безопасности в Афганистане ухудшается быстрее, чем ожидалось, указывается в репортаже.

Читайте также: В США заявили о «пандемии непривитых»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.

США, Афганистан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 17 июля 2021
Пятница, 16 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Галина Акимова
Галина Акимова
журналист

Авторитет не купишь: о чем нам расскажут рейтинги медиа-популярности

Рейтинги медиа-популярности интересны тем, что они наглядно показывают, кто из украинских политиков высшей лиги сегодня в фаворе у СМИ и кого считают главными лидерами общественного мнения (ЛОМами).
Сергей Куюн
Сергей Куюн
директор «Консалтинговой группы А-95»

Большой замес. Что происходит вокруг сети Glusco

Вижу новую волну срача вокруг Глуско, считаю нужным кое-что уточнить и кое-чем поделиться. Возможно, вместе поймем, что происходит. Устраивайтесь поудобнее, малята!
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как найти время учиться, когда времени нет

Блогер и предприниматель предлагает 4 стратегии освоения нового для занятых людей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016